Еж Пых Пыхыч из красноярского зоопарка предсказал погоду на предстоящую весну

Отмечается, что в этот же день древние римляне искали и будили ежей, чтобы по их поведению предсказать погоду на ближайшие месяцы. Для Пых Пыхыча в зоопарке подготовили две миски с личинками. Их поставили в разные углы, а также у каждой тарелки установили таблички, одна из которых обозначает раннюю и теплую весну с изображением солнца, другая — позднюю и затяжную с изображением снежинки.