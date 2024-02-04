Еж Пых Пыхыч из красноярского зоопарка предсказал погоду на предстоящую весну

В России 2 февраля отмечался День ежа. Красноярский зоопарк «Роев ручей» решил в этот день узнать у ежа Пых Пыхыча, какая погода будет предстоящей весной.
Отмечается, что в этот же день древние римляне искали и будили ежей, чтобы по их поведению предсказать погоду на ближайшие месяцы. Для Пых Пыхыча в зоопарке подготовили две миски с личинками. Их поставили в разные углы, а также у каждой тарелки установили таблички, одна из которых обозначает раннюю и теплую весну с изображением солнца, другая — позднюю и затяжную с изображением снежинки.
Ежик сразу же направился к миске с солнышком и стал с наслаждением есть любимое лакомство. Однако руководство решило перепроверить и снова предложили Пых Пыхычу выбрать миску. Пых долго думал и ходил вокруг миски с поздней и затяжной весной, но все равно пришел к той, где изображено солнце. В итоге по предсказанию ежа Пых Пыхыча красноярцы могут ожидать теплую и раннюю весну.