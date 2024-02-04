В Новосибирске 4 февраля будет тепло и снежно

Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.
Днем столбики термометров в областной столице покажут −4..-6 градусов, а к ночи похолодает до −11.
«Яндекс погода» обещает снегопады и умеренный южный ветер до 9 м\с.
По данным портала «Гисметео», в Новосибирске сегодня будет до −8 градусов мороза.
Новая рабочая неделя в регионе начнется с потепления до −1 градуса. А в следующие выходные столбики термометров в Новосибирске поднимутся до плюсовых температур.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре и снегопаде.