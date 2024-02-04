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В Новосибирске 4 февраля будет тепло и снежно

В Новосибирске в воскресенье, 4 февраля, будет тепло и пойдет снег.
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 75% 759 мм рт. ст. +4°
Источник: МК.RU Новосибирск

Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Днем столбики термометров в областной столице покажут −4..-6 градусов, а к ночи похолодает до −11.

«Яндекс погода» обещает снегопады и умеренный южный ветер до 9 м\с.

По данным портала «Гисметео», в Новосибирске сегодня будет до −8 градусов мороза.

Новая рабочая неделя в регионе начнется с потепления до −1 градуса. А в следующие выходные столбики термометров в Новосибирске поднимутся до плюсовых температур.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре и снегопаде.