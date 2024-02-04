В Уфе умерла первооткрыватель законов геологического развития Тамара Казанцева

В 1985 году Тамара Казанцева стала доктором геолого-минералогических наук. В 1991 году избрана академиком Академии наук Республики Башкортостан. Как член отделения наук о Земле и нефтегазовых технологий АН РБ она принимала активное участие в разработке государственных программ, в выполнении научных проектов, в проведении научной экспертизы, возглавляла Научный совет АН РБ «Общая и теоретическая геология. Являлась членом редколлегии научного журнала “Вестник Академии наук Республики Башкортостан”, постоянным рецензентом и автором. Долгие годы Тамара Тимофеевна как ответственный редактор одна готовила к публикации научный журнал “Известия Отделения наук о Земле и природных ресурсов”.