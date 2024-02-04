В Уфе умерла первооткрыватель законов геологического развития Тамара Казанцева

Тамара Тимофеевна Казанцева родилась 8 мая 1934 года в городе Кривой Рог Украинской ССР. В 1959 году окончила Криворожский горнорудный институт. По распределению была направлена в комплексную геологоразведочную экспедицию Красноярского территориального геологического управления, работала там инженером-геологом.
С 1965 года ее научная и производственная деятельность тесно связана с Башкортостаном. Тамара Тимофеевна руководила геолого-съемочной партией Стерлитамакской поисковой конторы, работала начальником Туймазинской геолого-поисковой партии. С 1975 года трудилась в Институте геологии УФИЦ РАН: старший научный сотрудник, заведующая лабораторией региональной геологии и геотектоники, главный научный сотрудник.
В 1985 году Тамара Казанцева стала доктором геолого-минералогических наук. В 1991 году избрана академиком Академии наук Республики Башкортостан. Как член отделения наук о Земле и нефтегазовых технологий АН РБ она принимала активное участие в разработке государственных программ, в выполнении научных проектов, в проведении научной экспертизы, возглавляла Научный совет АН РБ «Общая и теоретическая геология. Являлась членом редколлегии научного журнала “Вестник Академии наук Республики Башкортостан”, постоянным рецензентом и автором. Долгие годы Тамара Тимофеевна как ответственный редактор одна готовила к публикации научный журнал “Известия Отделения наук о Земле и природных ресурсов”.
Ее научная деятельность связана с исследованиями по геотектонике, петрологии, общей и региональной геологии. Тамара Казанцева открыла ряд научных законов геологического развития. Среди них: закон энергетической обеспеченности основных геологических процессов тектоническими силами, закон согласованности эволюционной направленности геологического вещества с направлением знака тектонического режима, закон соответствия состава природных единиц интенсивности тектонического режима, закон парагенетической компенсации в геологических системах.
Совместно с академиком АН РБ М. Камалетдиновым и членом-корреспондентом АН РБ Ю. Казанцевым Тамара Тимофеевна стала соавтором шарьяжно-надвиговой теории, которая позволяет объяснить основные геологические процессы в литосфере — горообразование, складчатость, осадконакопление, магматизм, сейсмичность и происхождение полезных ископаемых (руд, металлов, нефти, газа, алмазов).
Тамара Казанцева является автором более 500 научных трудов, в том числе более 20 монографий. По оценке по данным Научной электронной библиотеки elibrary.ru она входит в ТОП-100 по геологии (высокая продуктивность под № 42). Широко известны ее монографии «Аллохтонные офиолиты Урала» (Москва, 1985), «Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала» (Москва, 1987), «Научные законы геологического развития» (Уфа, 2006), «Структурный фактор в теоретической геологии» (Уфа, 2010).
За большой вклад в развитие геологической науки она награждена орденом Дружбы народов, дипломом ВДНХ СССР, почетной грамотой Академии наук РБ. Тамару Тимофеевну всегда отличала неиссякаемая энергия, высокая работоспособность, принципиальность, добропорядочность, которая прочно сочеталась с уважительным отношением к людям.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.