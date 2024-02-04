Плюсовые температуры и теплый ветер: в Челябинской области рабочая неделя начнется с весенней погоды

Весенняя погода установится в Челябинске и области уже завтра, 5 февраля. Южноуральцев ждут плюсовые температуры, теплый ветерок и небольшой снег.
В Челябинской области ночью с 4 на 5 февраля температура опустится до −15 градусов, на юге — до −5. Но уже днем потеплеет до +2 градусов, будет идти мокрый снег.
В Челябинске картина примерно такая же. Ночью будет около −10, −12 градусов. А днем потеплеет до −1, +1 градуса. Ветер будет теплым, пойдет небольшой снег.
Ранее мы писали, что февраль будет теплым и снежным.