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Плюсовые температуры и теплый ветер: в Челябинской области рабочая неделя начнется с весенней погоды

В Челябинской области установятся плюсовые температуры.
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 80% 759 мм рт. ст. +4°

Весенняя погода установится в Челябинске и области уже завтра, 5 февраля. Южноуральцев ждут плюсовые температуры, теплый ветерок и небольшой снег.

В Челябинской области ночью с 4 на 5 февраля температура опустится до −15 градусов, на юге — до −5. Но уже днем потеплеет до +2 градусов, будет идти мокрый снег.

В Челябинске картина примерно такая же. Ночью будет около −10, −12 градусов. А днем потеплеет до −1, +1 градуса. Ветер будет теплым, пойдет небольшой снег.

Ранее мы писали, что февраль будет теплым и снежным.