Делегация «Движения Первых» из Хабаровского края посетила выставку на ВДНХ

Специальным гостем мероприятия стал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Съезд продлился с 30 января по 1 февраля. На нём присутствовали более тысячи детей, родителей и наставников со всей России. Как подчеркнул Владимир Путин в беседе с ребятами, участники «Движения Первых» внесли значительный вклад в помощь стране и специальной военной операции.
«Вы сделали за последний год очень много: посадили 2 млн деревьев ко Дню народного единства, отправили 3 млн писем нашим бойцам СВО на передовую, собрали и передали около 400 тысяч книг на Донбасс и в Новороссию. Это все осязаемые вещи. Вы еще много-много сделаете в будущем», — привёл статистику президент.
Также российский лидер выразил благодарность родителям и наставникам «Первых» за их поддержку и помощь в реализации детских инициатив. В завершение своего выступления Владимир Путин присоединился к активистам движения в исполнении гимна Российской Федерации.