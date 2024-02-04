Делегация «Движения Первых» из Хабаровского края посетила выставку на ВДНХ

«Вы сделали за последний год очень много: посадили 2 млн деревьев ко Дню народного единства, отправили 3 млн писем нашим бойцам СВО на передовую, собрали и передали около 400 тысяч книг на Донбасс и в Новороссию. Это все осязаемые вещи. Вы еще много-много сделаете в будущем», — привёл статистику президент.