«Лед надежды нашей»: старейшие в России конькобежные соревнования прошли в Хабаровске

Для участия в забегах допускались конькобежцы старше семи лет. При этом уровень подготовки и модель коньков не имели никакого значения. Всего в состязаниях приняли участие 40 человек. Ученикам начальных классов нужно было преодолеть дистанцию в 50 метров. Для всех, кто старше — 100 метров. Вне зависимости от результата, каждый участник получил памятный приз и грамоту от Минспорта России.