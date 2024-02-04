«Лед надежды нашей»: старейшие в России конькобежные соревнования прошли в Хабаровске

3 февраля семейный каток на набережной Хабаровска принял всех желающих посостязаться в конькобежном спорте. Так регион стал участником всероссийских массовых соревнований «Лед надежды нашей». Они проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
Для участия в забегах допускались конькобежцы старше семи лет. При этом уровень подготовки и модель коньков не имели никакого значения. Всего в состязаниях приняли участие 40 человек. Ученикам начальных классов нужно было преодолеть дистанцию в 50 метров. Для всех, кто старше — 100 метров. Вне зависимости от результата, каждый участник получил памятный приз и грамоту от Минспорта России.
— Основная задача забега — пропаганда физической культуры, здорового образа жизни, привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям конькобежным спортом. Здесь приняли участие профессиональные спортсмены. Они показали новичкам и любителям правильную технику катания, — рассказал председатель краевой федерации конькобежного спорта Дмитрий Демаков.
Соревнования «Лед надежды нашей» ежегодно объединяют сотни любителей коньков. Впервые их начали проводить еще в Советском Союзе. В этом году одновременно с Хабаровским краем забеги прошли еще в 22 регионах страны.