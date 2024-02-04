Из-за дрифта на острове Татышев закроют парковку?

«Мера эта вынужденная. Сейчас мы рассматриваем вариант ограничения въезда на большую западную и восточную парковки с 22.00 до 08.00 с помощью шлагбаума. Будет ли это постоянное ограничение или только в выходные дни, пока решаем, — сообщил директор МАУ “Татышев-парк” Михаил Ковтунов. — Парк создавался для пеших прогулок и занятий спортом, а не для рискованных автомобильных шоу. Ведь они представляют опасность не только для самих водителей, но и для посетителей острова, а также нарушают покой и тишину».