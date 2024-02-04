Жителям Татарстана напомнили о мерах профилактики пневмонии в управлении Роспотребнадзора по РТ. Специалисты посоветовали соблюдать гигиену рук — особенно важно мыть их с мылом после чихания или кашля. Также следует проветривать помещения несколько раз в день, при кашле или чихании прикрывать рот салфеткой, если ее нет — плечом или локтем. Если появились признаки заболевания, идти на работу или в школу не стоит. Необходимо обратиться к врачу.