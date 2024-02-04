Хоккеисты «Байкал-Энергии» почти всухую обыграли «Родину» в домашнем матче

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграли «Родину» из Кирова в рамках домашнего матча чемпионата России (12+). Встреча, которая состоялась накануне, 3 февраля, завершилась со счетом 16:1 в пользу иркутян. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации хоккея с мячом России.
Напомним, что в предыдущем домашнем матче ХК «Байкал-Энергия» обыграл «СКА-Уральский Трубник» из Свердловской области со счетом 7:3. Сейчас иркутяне по-прежнему находится на пятом месте турнирной таблицы. «Водник» из Архангельска поднялся на первую строчку рейтинга, подвинув предыдущего лидера — команду «Кузбасс» из Кемерова.
Следующий матч «Байкал-Энергия» также сыграет дома. Хоккеисты скрестят клюшки с ХК «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. Матч (12+) назначен на 9 февраля.