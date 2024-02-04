4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака

В совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и руководителя МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси говорится о том, что к 2040 году 70 процентов смертности от рака будет приходиться на страны с низким и средним уровнем дохода.