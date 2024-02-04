В Хабаровском крае участились захват и нецелевое использование земли

Нарушители самовольно занимают землю или используют её не по назначению, сообщили в пресс-службе краевого управления Росреестра.
Как рассказали в ведомстве, самовольное занятие участков вышло на первое место по числу выявленных в регионе правонарушений с землёй. На втором месте расположилось нецелевое использование площадей: жители края открывают птицефермы, автомойки и автосервисы на территориях, которые для этого не предусмотрены.
«Нередко хабаровчане берут земельный участок под строительство жилого дома, но намерения строить в ближайшее время у них нет. Однако начать строительство необходимо в течение 3 лет с момента предоставления земельного участка или окончания срока выданного разрешения на строительство, иначе ждите земельного инспектора», — отметили в Росреестре.
Действующий мораторий на проверки, напомнили в учётном органе, не даёт право произвольно обращаться с землёй. В случае, если будет выявлен серьёзный риск причинения вреда или ущерба территории, недобросовестным землевладельцам выпишут предостережения или выдадут штраф. Все случаи захвата и нецелевого использования отслеживаются дронами — только в 2023 году с их помощью было проинспектировано более 1200 гектаров.