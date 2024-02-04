В Хабаровском крае участились захват и нецелевое использование земли

Действующий мораторий на проверки, напомнили в учётном органе, не даёт право произвольно обращаться с землёй. В случае, если будет выявлен серьёзный риск причинения вреда или ущерба территории, недобросовестным землевладельцам выпишут предостережения или выдадут штраф. Все случаи захвата и нецелевого использования отслеживаются дронами — только в 2023 году с их помощью было проинспектировано более 1200 гектаров.