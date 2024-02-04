Фото зимнего Иркутска с борта МКС сделал российский космонавт Сергей Рязанский

Российский космонавт Сергей Рязанский поделился снимком Иркутска. Вид на реку Ангару открылся ему с международной космической станции. Фотографию космонавт опубликовал в своих социальных сетях.
— На фото мы видим, как река Иркут, маленькая слева, втекает в Ангару, более крупная, сверху, и уходит мощным потоком в правый нижний угол снимка. Плотина удерживает реку, но дальше мы видим ее широкий разлив. А еще через примерно 50 километров Ангара врывается в Байкал. На фото выглядит именно так, а технически — конечно, она из него вытекает, — подписал снимок Сергей Рязанский.
Кроме того, российский космонавт отметил, что такие крупные ориентиры, как реки, озера и горы помогают ему сориентироваться и понять, что именно попало в кадр.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутский космонавт Александр Гребенкин отправится на МКС 22 февраля. Он пробудет там шесть месяцев. Вместе с сибиряком в полете с ним будут трое американских астронавтов.