Фото зимнего Иркутска с борта МКС сделал российский космонавт Сергей Рязанский

— На фото мы видим, как река Иркут, маленькая слева, втекает в Ангару, более крупная, сверху, и уходит мощным потоком в правый нижний угол снимка. Плотина удерживает реку, но дальше мы видим ее широкий разлив. А еще через примерно 50 километров Ангара врывается в Байкал. На фото выглядит именно так, а технически — конечно, она из него вытекает, — подписал снимок Сергей Рязанский.