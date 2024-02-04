В Крыму возродят Ялтинскую киностудию

От Дикого Запада до российской Чукотки здесь недалеко: какие-то шестьдесят километров. Где-то рядом — Средняя Азия, Осетия, Италия, Греция, Африка, далёкие планеты. Любые пейзажи, реальные и сказочные пространства и эпохи — так выглядит Крым в глазах тех, кто снимает кино. Krym.aif.ru узнали, как сегодня строится процесс киносъёмок на полуострове, и есть ли шанс на возрождение у киноиндустрии Крыма.
Едут реже.
В украинские времена сюда приезжали ежегодно до трёх десятков киногрупп — в основном, российских, хотя уже Ялтинская киностудия практически «впала в кому». Киноиндустрия из Крыма никогда не уходила, хотя её «золотое время» — в прошлом. Но, возможно, снова настанет время расцвета?
На что точно не приходится жаловаться добравшимся до Крыма киногруппам, так это на отсутствие содействия. «Помогаем определиться с поиском локаций, реализации задуманных идей на территориях городов и районов, — перечислил заместитель министра культуры РК Андрей Терещенко. — Много примеров, когда предоставлялись костюмы и реквизит из наших театров, задействовались крымские актёры. Иногда концертные организации принимают участие в музыкальных композициях для этих фильмов».
Генеральный продюсер АНО «Центр развития киноиндустрии имени Кира Булычева» Дмитрий Белосохов отметил, что сейчас съёмок поменьше, чем в первые годы после возвращения полуострова в Россию. В 2015-м, вспомнил он, только в районе Севастополя и Балаклавы одновременно работали девять групп, работавших над разными фильмами.
Сейчас киножизнь Крыма вместе с Севастополем — это примерно две-три больших картин в год, и иногда ещё — сериалы. В 2021-м, например, Светлана Дружинина работала над продолжением «Гардемаринов», летом следующего года Севастополь «отметился» в детективе «Чёрная гора», в 2023-м Сергей Жигунов в городе-герое снимал детский приключенческий фильм.
Но что до перспектив, то зависеть они будут как раз от того, удастся ли воссоздать в Крыму такую мощную базу, какой была Ялтинская киностудия. Именно здесь возникали старинные московские улицы, гавани далеких городов, сказочные царские дворцы, рождались сказочные драконы, фантастические звери и птицы, взлетали ковры-самолеты и космические корабли. Жизнь там замерла пятнадцать лет назад, когда были уволены все сотрудники, кроме охранников и администрации. Дальше предполагалось «расчленение» структуры, в которой было немало «интересных» объектов на «золотой» ялтинской земле. К счастью, этого не произошло. Но и возрождения — тоже.
Случится оно, или нет, определит дальнейшую киносудьбу Крыму. В одном варианте он остаётся просто хорошей съёмочной площадкой, куда требуется завозить всё необходимое. А потом «доводить» картину на материке. Другой сценарий — появление центра с современным оборудованием, специалистами, возможностью по максимуму задействовать все ресурсы.
Всё не нарисуешь.
«Мечта продюсера — взять паспорт, приехать в Крым, собрать команду — или договориться с другим продюсером о предоставлении её, — признался Дмитрий Белосохов. — И найти здесь всё, не только актёров, но, возможно, режиссёра и автора сценария! Нет у нас в стране такого места, где рядом было бы всё. Здесь горы, лес, море, степь — всё есть. Мы тут даже смотрели локации под марсианскую историю».
Но, кажется, «с нуля» ядро будущего кинокластера создавать не придётся. Есть хорошая новость о Ялтинской киностудии.
Как рассказала директор ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» Светлана Косарич, крымское правительство приоритетной задачей поставило сохранение территории киностудии. Ведь должен же был когда-то появиться инвестор!
В конце прошлого года был подготовлен и передан пакет документов по Ялтинской киностудии. Уже определён инвестор, одна из крупных российских телекомпаний.
«Когда завершится инвестпроект мы, надеюсь, увидим тот самый центр, где можно обучать, снимать кино, получить поддержку оборудованием, сопровождать практически весь съёмочный процесс, — пояснила она. — Именно тогда у нас начнётся новый этап: развитие киноиндустрии».
А не станет ли сам технический процесс тем камнем, о который может споткнуться идея возрождения? Если сейчас живых актёров могут заместить специальные программы, и они же способны воссоздать любой пейзаж. Зачем тогда нужен Крым со всем его многообразием?
Дмитрий Белосохов сообщил: нарисовать можно. Но удовольствие недешёвое. Когда других вариантов нет, это делают. Но «натура» даёт совсем другую картинку, восприятие у зрителя разное. Так что, всё нужно: площадки, оборудование, специалисты.