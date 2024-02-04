В Крыму возродят Ялтинскую киностудию

Но что до перспектив, то зависеть они будут как раз от того, удастся ли воссоздать в Крыму такую мощную базу, какой была Ялтинская киностудия. Именно здесь возникали старинные московские улицы, гавани далеких городов, сказочные царские дворцы, рождались сказочные драконы, фантастические звери и птицы, взлетали ковры-самолеты и космические корабли. Жизнь там замерла пятнадцать лет назад, когда были уволены все сотрудники, кроме охранников и администрации. Дальше предполагалось «расчленение» структуры, в которой было немало «интересных» объектов на «золотой» ялтинской земле. К счастью, этого не произошло. Но и возрождения — тоже.