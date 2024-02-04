Аномальное для февраля тепло ожидается на Кубани — погода на неделю

В Краснодаре от 5 до 9 тепла в начале недели, до 12 выше ноля в середине недели, и до 16−17 тепла ближе к выходным. Но солнечных дней при этом не ожидается, небо будет пасмурным, в понедельник и вторник прогнозируют дожди.