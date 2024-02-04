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Аномальное для февраля тепло ожидается на Кубани — погода на неделю

В Краснодаре от 5 до 9 тепла в начале недели, до 12 выше ноля в середине недели, и до 16−17 тепла ближе к выходным. Но солнечных дней при этом не ожидается, небо будет пасмурным, в понедельник и вторник прогнозируют дожди.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 759 мм рт. ст. +4°

Погода в Анапе также будет теплее обычного. Температурные качели на курорте будут разгоняться постепенно — от 10 тепла в начале недели и до 15 тепла к выходным. Первая половина недели будет пасмурной, вторая — солнечной или с переменной облачностью. В начале недели возможны дожди. Температура морской воды 9 градусов.

В Геленджике от 8 до 13 тепла — и это при климатической норме в +6. С понедельника по четверг на курорте возможны дожди. Море остыло до 11 градусов.

В Сочи от 8 градусов тепла в начале недели и до 14 выше ноля к выходным. И здесь четыре дня из семи будут идти дожди. Во второй половине недели выглянет солнце — ожидается переменная облачность. Температура морской воды 9 градусов.