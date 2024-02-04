Более 12 тысяч человек умерли от рака за год в Казахстане

Скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года).Скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года).Скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).