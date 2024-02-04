Иран отменяет визы для белорусов

Древнюю страну ассоциируют с ожившей восточной сказкой: экзотические базары, шахские дворцы, мечети необычайной красоты. Иран, который еще меньше века назад называли Персией, — один из первых очагов цивилизации на земле. Здесь уникальная природа — горы, море, водопады и минеральные источники. Страна также славится экзотической восточной кухней.