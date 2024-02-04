Древнюю страну ассоциируют с ожившей восточной сказкой: экзотические базары, шахские дворцы, мечети необычайной красоты. Иран, который еще меньше века назад называли Персией, — один из первых очагов цивилизации на земле. Здесь уникальная природа — горы, море, водопады и минеральные источники. Страна также славится экзотической восточной кухней.
Иран отменяет визы для белорусов
Хорошая новость для поклонников туризма. Иран отменяет визы для белорусов. Это касается въезда как через сухопутную границу, так и по воздуху.