Минские власти придумали, как разгрузить от заторов дорогу в Колядичах

МИНСК, 4 фев — Sputnik. В этом году начнется строительство подъездной дороги к промышленному узлу в Колядичах, рассказал глава администрации Октябрьского района Геннадий Люботынский.
Как пишет агентство «Минск-Новости», Колядичи давно стали промышленным центром, где наблюдается активное движение транспорта.
В частности, в Колядичах грузовые автомобили создают основные проблемы для трафика. При выезде на минскую кольцевую автодорогу из-за них зачастую возникают пробки.
Геннадий Люботынский сообщил, что городские власти определили заказчика предстоящих работ и уже начата предпроектная работа, в ходе которой идет сбор необходимых документов.
«Планируется во втором полугодии начать строительство. Это будет двухполосная дорога», — заверил глава администрации Октябрьского района.
По его словам, эта дорога будет продолжением улицы Бабушкина. Она протянется вдоль железной дороги вокруг Гатово. На дороге будет сделан выезд на вторую кольцевую дорогу в Минске.