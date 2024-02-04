Циклон «Надина» определит погоду в Петербурге 4 февраля

Температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. Ветер петербуржцев тревожить не станет: его максимальная скорость составит девять метров в секунду. По словам метеоролога, атмосферное давление также будет мало меняться мало и составит 736 миллиметров ртутного столба. Этот показатель окажется существенно ниже нормы.