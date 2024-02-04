Циклон «Надина» определит погоду в Петербурге 4 февраля

Погоду в Петербурге и Москве в это воскресенье, 4 февраля определит циклон, названный немецкими метеорологами «Надина». Центр атмосферного вихря в середине дня окажется над Карелией, а в Северную столицу принесет прохладу и осадки. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.
— Город на Неве окажется в тыловой и более холодной части циклона. Погода в первое воскресенье нового месяца будет облачная с прояснениями. Местный жители в некоторых районах смогут увидеть кратковременный снег. Придет в город и гололедица, — уточнил специалист центра «Фобос».
Температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. Ветер петербуржцев тревожить не станет: его максимальная скорость составит девять метров в секунду. По словам метеоролога, атмосферное давление также будет мало меняться мало и составит 736 миллиметров ртутного столба. Этот показатель окажется существенно ниже нормы.