Известный политолог и журналист Эдуард Худяков умер в Екатеринбурге

Эдуард Худяков получил известность в 1990-е годы как тележурналист. Он был одним из основателей агентства «Интерфакс-Урал». В его послужном списке работа на АТН и других телеканалах. Одним из самых известных эпизодов в его карьере стало общение с первым губернатором области Эдуардом Росселем, в ходе которого глава региона произнес реплику: «Вам еще жить в этой области».