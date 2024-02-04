Известный политолог и журналист Эдуард Худяков умер в Екатеринбурге

Эдуард Худяков получил известность в 1990-е годы как тележурналист. Он был одним из основателей агентства «Интерфакс-Урал». В его послужном списке работа на АТН и других телеканалах. Одним из самых известных эпизодов в его карьере стало общение с первым губернатором области Эдуардом Росселем, в ходе которого глава региона произнес реплику: «Вам еще жить в этой области».
В марте 1999 года Худяков пережил покушение. На него напали в подъезде собственного дома. В больницу журналист попал с ножевыми ранениями.
Также Худяков неоднократно работал на выборах во многих регионах страны как политтехнолог и пиарщик. Журналист и сам выдвигался на выборы в екатеринбургскую городскую думу в 2009 году, но не набрал необходимой поддержки. После этого Эдуард Худяков практически выпал из публичного поля.