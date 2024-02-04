«Будет на 2−3 градуса теплее климатической нормы». Синоптик Рябов сказал про теплый и снежный февраль 2024 в Беларуси

По его словам, последний месяц зимы окажется мягким и снежным. Он добавил, что февраль будет на 2−3 градуса теплее климатической нормы. Так, она составляет от −2 градусов по юго-западу и до −6 по северо-востоку. В течение месяца прогнозируется от 10 оттепельных дней по северо-востоку страны и до 17 по юго-западу, однако в 2024 году, отмечает синоптик, их окажется больше.