«Будет на 2−3 градуса теплее климатической нормы». Синоптик Рябов сказал про теплый и снежный февраль 2024 в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил про снежный февраль 2024 года в Беларуси.
По его словам, последний месяц зимы окажется мягким и снежным. Он добавил, что февраль будет на 2−3 градуса теплее климатической нормы. Так, она составляет от −2 градусов по юго-западу и до −6 по северо-востоку. В течение месяца прогнозируется от 10 оттепельных дней по северо-востоку страны и до 17 по юго-западу, однако в 2024 году, отмечает синоптик, их окажется больше.
Рябов обратил внимание на то, что и осадков ожидается очень много. Согласно предварительному прогнозу, их число превысит климатическую норму в 1,5 раза. Это значит, что от 14 до 19 дней в феврале будут со снегом, мокрым снегом и дождем. Он заметил, что в течение последнего месяца зимы продолжительность светового дня увеличиться на два часа.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов про температурные качели с 5 по 11 февраля: «От −4 до +14».