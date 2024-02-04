Снег странной «длинной» формы заметили в Удельном парке Петербурга

— Снег сегодня был длинный. Именно такой. В зависимости от температуры формируются разные снежинки. Иногда у мороза получается создать длинные столбики льда, а бывает что кружочки. Может быть, я оказался невнимателен к снегу, но такая его форма выглядит очень необычно для меня, — подписал публикацию в сообществе ВКонтакте фотограф.