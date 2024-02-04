Снег странной «длинной» формы заметили в Удельном парке Петербурга

В Петербурге субботним днем, 3 февраля, в кадр местного фотографа Антона Кубышкина попал необычный и даже немного странный снег. Вместо привычных по форме — округлых и расписных — снежинок мужчина в Удельном парке увидел длинные, вытянутые ледяные палочки. Изображениями он поделился в группе «Грибники и грибы СПБ».
— Снег сегодня был длинный. Именно такой. В зависимости от температуры формируются разные снежинки. Иногда у мороза получается создать длинные столбики льда, а бывает что кружочки. Может быть, я оказался невнимателен к снегу, но такая его форма выглядит очень необычно для меня, — подписал публикацию в сообществе ВКонтакте фотограф.
Другие пользователи предположили, что ему попались так называемые «ледяные иглы» — атмосферное явление в виде твердых осадков, состоящих из мельчайших ледяных, формирующихся и парящих в воздухе.