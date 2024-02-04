В Сочи посреди зимы зацвела магония непальская

В Сочинском национальном парке посреди зимы распустилось экзотическое растение. Так, на курорте зацвела магония непальская. Данный кустарник родом из Гималаев.
Как рассказала ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани, магония представляет собой 7-метровое растение. Длинные и изящные темно-зеленые листья 7−11 парами украшают ветви кустарника.
«Густой, торчащий пучок ярко-жёлтых соцветий, как маленькое солнце среди зимы, притягивает взгляды», — отметили в пресс-службе нацпарка.
Около полувека назад ученые вывели гибрид магонии японской и ломариелистной. И часть из выведенных сортов успешно используются в озеленении Черноморских курортов.
Полюбоваться цветущей магонией жители и гости Сочи могут на территории Дендрария, неподалеку от лестницы в районе вольера со страусами.