В Сочи посреди зимы зацвела магония непальская

В Сочинском национальном парке посреди зимы распустилось экзотическое растение. Так, на курорте зацвела магония непальская. Данный кустарник родом из Гималаев.



Как рассказала ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани, магония представляет собой 7-метровое растение. Длинные и изящные темно-зеленые листья 7−11 парами украшают ветви кустарника.



«Густой, торчащий пучок ярко-жёлтых соцветий, как маленькое солнце среди зимы, притягивает взгляды», — отметили в пресс-службе нацпарка.



Около полувека назад ученые вывели гибрид магонии японской и ломариелистной. И часть из выведенных сортов успешно используются в озеленении Черноморских курортов.