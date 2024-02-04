Белорусам сказали про магнитную бурю 5 февраля 2024

В сообщении сказано, что магнитная буря прогнозируется примерно с 03.00 до 06.00 часов. Отмечается, что она будет слабой. Специалисты указали категорию G1. Несмотря на то, что геомагнитные колебания будут слабыми, метеозависимые люди могут ощущать недомогания. Чаще всего они проявляются в повышенном давлении, головной боли, головокружении. Во время магнитных бурь следует отказаться от тяжелых физических нагрузок и более бережно относиться к своему здоровью.