Частицу пояса Пресвятой Богородицы привезут 10 февраля в Беларусь

Говорится, что в Могилевской епархии верующие смогут поклониться святыне с 25 по 27 февраля, а в Борисовской — 28 и 29. В Слуцкой епархии ковчег будет находиться 1 и 2 марта. Уже 3 марта частицу пояса привезут в Свято-Успенский Жировичский монастырь. Что касается Лидкой епархии, то там святыня будет находиться 4 и 5 марта. Затем, с 6 по 8 марта, ее доставят в Гродненскую епархию. Сказано, что 9 и 10 марта святыне можно будет поклониться в Брестской епархии, а 11 и 12 марта — в Пинской. В Полоцкую епархию ковчег привезут 14 марта, а с 15 по 17 марта он будет в Витебской епархии.