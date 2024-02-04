Российский космонавт побил рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (сейчас — Туркменабат, Туркмения). В 1996—1998 годах проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. 20 марта 1998 года межведомственная комиссия присвоила Кононенко квалификацию «космонавт-испытатель». Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года, отправившись на МКС на борту корабля «Союз ТМА-12». По возвращении из своей первой экспедиции на станцию Кононенко получил звание Героя России.