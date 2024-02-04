В Прокопьевске «рецидивист» не зарегистрировал свой новый «Порш Каен»

В Прокопьевске сотрудники ГИБДД остановили «рецидивиста» за рулём «Порш Каена» — оказалось, он неоднократно не регистрировал свои автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Кузбассу. Инспекторов привлек «Порш Каен» с иностранными номерами. Во время его проверки, оказалось, что водитель уже давно купил эту машину и не регистрирует её. Более того, проверив базу, полицейские выяснили, что мужчина уже не раз привлекался к ответственности за подобные нарушения.