Самарский космонавт побил рекорд по длительности полетов

Это произошло в воскресенье, 4 февраля, в 11:30 (MSK), сообщает региональное правительство.



«Для Кононенко это пятый космический полет. Ожидается, что он наберет в сумме одну тысячу суток в космосе 5 июня, а по завершении годовой экспедиции (23 сентября 2024 года) его суммарный налет составит 1 110 суток», — говорится в сообщении.



Экспедиция с участием Олега Кононенко началась в сентябре 2023 года. Ракета-носитель «Союз-2.1.а» производства самарского РКЦ «Прогресс» вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-24».



Предыдущий рекорд по общей длительности космических полетов установил Геннадий Падалка в 2015 году. Он составил 878 суток 11 ч. 29 мин. 48 сек.



Георгий Портнов.