Минздрав рассказал о мерах профилактики рака

«Возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить с помощью норм здорового поведения. Важно помнить, что именно профилактика — надёжный способ предупреждения многих заболеваний, в частности онкологических», — отметили в ведомстве.
Минимальный перечень мер, призванных помочь людям вести здоровый образ жизни и активно способствовать профилактике рака:
Не курите. Не употребляйте никаких видов табачной продукции.
Примите меры для поддержания здоровой массы тела.
Будьте физически активными в повседневной жизни.
Соблюдайте здоровый рацион питания (употребляйте в пищу большое количество цельных злаков, зернобобовых, овощей и фруктов).
Ограничьте употребление в пищу высококалорийных продуктов (с высоким содержанием сахара или жира).
Избегайте злоупотребления жаренной и копченой мясной продукции, а также других продуктов с высоким содержанием соли.
Ограничьте употребление алкогольных напитков.
Избегайте чрезмерного воздействия солнечных лучей, особенно на детей.
Для женщин — если у вас есть такая возможность, кормите своего ребенка грудью.
Воспользуйтесь услугами организованных программ скрининга и диспансеризации на рак.
Рак — это общее название более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.