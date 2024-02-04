Дорожники начали ямочный ремонт на четырёх мостах Калининграда

Ремонт проводят на двух мостах на улице Киевской, также на Невского и проспекте Мира. «Работы ведутся сразу на всех мостах, чтобы закончить ремонт быстрее», — говорится в сообщении. Ремонт рассчитывают завершить на следующей неделе.