Дорожники начали ямочный ремонт на четырёх мостах Калининграда. Об этом сообщается на официальной странице МКУ «ГДСР» в социальной сети «ВКонтакте».
Ремонт проводят на двух мостах на улице Киевской, также на Невского и проспекте Мира. «Работы ведутся сразу на всех мостах, чтобы закончить ремонт быстрее», — говорится в сообщении. Ремонт рассчитывают завершить на следующей неделе.
Кроме того, в Калининграде начали восстанавливать пешеходные переходы. «Специалисты уже восстановили несколько ИДН, разбитые автомобилями, либо спецтехникой. Приоритет ложится на восстановление “лежачих полицейских” возле школ», — говорится в публикации.
Работы завершили в переулке Рассветном и на улице Земнихова. Дорожники планируют восстановить большое число искусственных неровностей по поступающим заявкам.