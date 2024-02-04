На Омскую область надвигается аномальное потепление, метель и гололедица

Этой зимой омичи могут убедиться, что живут в Азии не просто по географичекой формальности. Резкоконтинентальный климат в этом сезоне предстал во всем своем разнообразии. Например, у Омской области в ближайщие дни установится такая же погода, как на юге Казахстана, где уже практически весна.