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На Омскую область надвигается аномальное потепление, метель и гололедица

Синоптики обещают плюсовую температуру.
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 35% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: Om1.ru

Этой зимой омичи могут убедиться, что живут в Азии не просто по географичекой формальности. Резкоконтинентальный климат в этом сезоне предстал во всем своем разнообразии. Например, у Омской области в ближайщие дни установится такая же погода, как на юге Казахстана, где уже практически весна.

Трескучие морозы сменялясь слякотью и плюсовой температурой под Новый год. Февраль 2024-го тоже начинается неожиданно — с новой оттепели.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, новая рабочая неделя начнется с потепления до −2…-7 градусов. Все это будет сопровождаться метелью и гололедицей.

В ночь на вторник, 6 февраля, температура продолжит подниматься до −1…-6 градусов. Днем и вовсе обещают до +1 градуса. Возможен снегопад.

Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными на улице.