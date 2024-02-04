На Омскую область надвигается аномальное потепление, метель и гололедица

Этой зимой омичи могут убедиться, что живут в Азии не просто по географичекой формальности. Резкоконтинентальный климат в этом сезоне предстал во всем своем разнообразии. Например, у Омской области в ближайщие дни установится такая же погода, как на юге Казахстана, где уже практически весна.
Трескучие морозы сменялясь слякотью и плюсовой температурой под Новый год. Февраль 2024-го тоже начинается неожиданно — с новой оттепели.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, новая рабочая неделя начнется с потепления до −2…-7 градусов. Все это будет сопровождаться метелью и гололедицей.
В ночь на вторник, 6 февраля, температура продолжит подниматься до −1…-6 градусов. Днем и вовсе обещают до +1 градуса. Возможен снегопад.
Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными на улице.