Врач сказал про исследование метеозависимости в Беларуси

Герасименко добавил, что исследования можно разделить на две большие группы. Первая связана с тем, что пациенты субъективно оценивают свои симптомы и ощущения, все записывая в дневник. Затем все это сопоставляется с показателями погоды. Вторая группа связана уже с проведением эпидемиологических исследований. К примеру, по частоте обращения пациентов за медицинской помощью во время изменения погоду. Названные исследования проводят до сих пор.