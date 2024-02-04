Врач сказал про исследование метеозависимости в Беларуси

Доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук Дмитрий Герасименко рассказал БелТА про исследование метеозависимости в Беларуси.
По его словам, вопрос метеозависимости постоянно обсуждается в медицинских кругах. Он уточнил, что им давно занимаются специалисты из разных областей, назвав терапевтов, хирургов, эндокринологов, а также травматологов.
Герасименко добавил, что исследования можно разделить на две большие группы. Первая связана с тем, что пациенты субъективно оценивают свои симптомы и ощущения, все записывая в дневник. Затем все это сопоставляется с показателями погоды. Вторая группа связана уже с проведением эпидемиологических исследований. К примеру, по частоте обращения пациентов за медицинской помощью во время изменения погоду. Названные исследования проводят до сих пор.
Сообщается, что результаты исследований носят противоречивый характер. Так, есть информация, где связь между погодой и течением заболевания удалось найти, а где подобную связь не нашли. Поясняется, что это связано с тем, что пациент, узнав про плохую погоду, начинает программировать себя, что ему станет хуже. Однако уже удалось доказать, что во время изменений погоды количество обращений за медицинской помощью растет.