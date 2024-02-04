Еще на девяти участках трасс в Казахстане перекрыли движение

По состоянию на 17:00 4 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 9 участках автодорог республиканского значения в 6 областях, сообщает Zakon.kz.