Еще на девяти участках трасс в Казахстане перекрыли движение

Акмолинская область — 1 участок
«Екатеринбург — Алматы» км. 1292−1353, уч. ПВП Жибек жолы -гр. Карагандинской обл. — 61 км.
Метель, ограничение видимости.
Актюбинская область — 2 участка
«Самара-Шымкент» км. 776−965, уч. заправка ЭКО Ойл-п. Карабутак. — 189 км. «Самара-Шымкент» км. 965−1153, уч. п. Карабутак-п. Иргиз. — 188 км.
Снег, метель, ограничение видимости.
Жамбылская область — 1 участок
«Алматы-Ташкент-Термез» км. 159−238 (I категория), уч. с. Кенен-с. Кайнар (Движение осуществляется через старый перевал Кордай) — 79 км.
Туман, ограничение видимости, ветер.
Карагандинская область — 3 участка
«Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход» км. 0−16, уч. с. Пришахтинск-с. Новостройка. — 16 км. «Екатеринбург-Алматы» км. 1426−1446, уч. ПВП-г. Темиртау. — 20 км. «Екатеринбург — Алматы» км. 1353−1426, уч. гр. Акмолинской обл. -ПВП Темиртау — 73 км.
Снег, метель, ограничение видимости.
Костанайская область — 1 участок
«Жезказган-Петропавловск» км. 252−335, уч. гр. Улытауской обл. -г. Аркалык — 83 км.
В связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.
Улытауская область — 1 участок
«Жезказган-Петропавловск» км. 137−252, уч. п. Улытау-гр. Костанайской обл. — 115 км.
Метель, ограничение видимости.
По данным «Казавтожол», на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 432 единиц техники и 563 человек.
В начале дня в связи с ухудшением погодных условий вводили ограничение движения для всех видов транспортных средств на 5 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.
В 13:00 и 14:00 «КазАвтоЖол» сообщил о закрытии участков автодорог в четырех областях республики.