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В центре Ростова из-за строительства дома до июня ограничат движение машин

Водителей предупредили о частичном ограничении проезда на Пушкинской в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

По участку улицы Пушкинской в Ростове-на-Дону на период с 15 февраля по 15 июня 2024 года ограничат проезд транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

— Частичные ограничения будут действовать на отрезке Пушкинской от Соборного до Буденновского, а также на Соборном от дома № 29 до Пушкинской, — говорится в сообщении.

Новые требования введут на время возведения жилого дома на Пушкинской, 67/25. Знаки и ограждения должны выставить там, где будет въезжать и выезжать строительная техника.