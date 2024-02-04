В центре Ростова из-за строительства дома до июня ограничат движение машин

По участку улицы Пушкинской в Ростове-на-Дону на период с 15 февраля по 15 июня 2024 года ограничат проезд транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
— Частичные ограничения будут действовать на отрезке Пушкинской от Соборного до Буденновского, а также на Соборном от дома № 29 до Пушкинской, — говорится в сообщении.
Новые требования введут на время возведения жилого дома на Пушкинской, 67/25. Знаки и ограждения должны выставить там, где будет въезжать и выезжать строительная техника.