Кто виноват в том, что в Молдове 11-летняя девочка родила ребенка: Почему отчима арестовали на 30 суток, а министр образования — за введение полового воспитания в школах

Министр образования Дан Перчун после случая с девочкой, родившей в 11 лет, пришел к выводу, что в школах должно быть половое воспитание.
Отчима девочки задержали и оставили под арестом на 30 суток. Возбуждено уголовное дело. Его подозревают в насилии над несовершеннолетней. Он гражданин Румынии.
Известно, что девочка жила с отчимом и двумя братьями.
Беременность у школьницы из Каларашского района обнаружили при медосмотре. Девочка родила здорового ребенка 13 января. Сообщается, что мать вместе с ребенком выписаны и находятся дома.
Министр образования Дан Перчун в этой связи заявил, что источник проблемы — недостаток полового воспитания в школах.
То есть, тотальная деградация, уничтожение школ и социальная катастрофа в Молдове тут ни при чем. Не хватает тонкого понимания гендера и позитивного восприятия подростковой небинарности — да, господин министр?