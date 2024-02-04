Выставку-форум «Россия» за три месяца работы посетили 6 млн человек

Как отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений “Россия” Наталья Виртуозова, шестимиллионный посетитель пришел на выставку в особый день — ровно спустя три месяца после ее открытия. “Гости получили подарок от АНО “Дирекция выставки достижений “Россия” и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников”, — сообщили в дирекции.