В Сочи из-за редкого эффекта фата-моргана корабли воспарили в небо

В Сочи в начале февраля жители и гости курорта могли увидеть уникальное явление. Речь идет о редком оптическом эффекте фата-моргана.



Из-за данного миража корабли, находившиеся в Черном море на отдалении от сочинского берега, как будто воспарили над линией горизонта. Кадры с необычным явлением были опубликованы в социальных сетях.



Справка «НК»: фата-моргана можно увидеть, если из-за разницы температур в нижних слоях атмосферы образуется несколько слоев плотности. Все они различаются своей плотностью. Кроме того, данные слои способны давать зеркальные отражения.



Именно из-за этого отражение в совокупности с преломлением солнечных лучей объекты, находящиеся на большом отдалении (в том числе за линией горизонта), «улетают» в небо в виде миража.