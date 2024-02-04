В Краснодаре за январь выпало две месячных нормы осадков

По его информации, всего за минувший месяц выпало сразу две месячных нормы осадков.



Последний раз о температурных рекордах в Краснодаре синоптики сообщали в ноябре 2023 года. 1 ноября воздух в кубанской столице прогрелся до 27,3 градусов. Это был максимальный показатель за несколько десятилетий, отмечали специалисты.



Александр Орлов

