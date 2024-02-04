По его информации, всего за минувший месяц выпало сразу две месячных нормы осадков.
Последний раз о температурных рекордах в Краснодаре синоптики сообщали в ноябре 2023 года. 1 ноября воздух в кубанской столице прогрелся до 27,3 градусов. Это был максимальный показатель за несколько десятилетий, отмечали специалисты.
Александр Орлов
В Краснодаре за январь выпало две месячных нормы осадков
Январь 2024 года стал самым влажным первым месяцем года в Краснодаре за последние 50 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его информации, всего за минувший месяц выпало сразу две месячных нормы осадков.