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В Краснодаре за январь выпало две месячных нормы осадков

Январь 2024 года стал самым влажным первым месяцем года в Краснодаре за последние 50 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 35% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: Reuters

По его информации, всего за минувший месяц выпало сразу две месячных нормы осадков.

Последний раз о температурных рекордах в Краснодаре синоптики сообщали в ноябре 2023 года. 1 ноября воздух в кубанской столице прогрелся до 27,3 градусов. Это был максимальный показатель за несколько десятилетий, отмечали специалисты.

Александр Орлов