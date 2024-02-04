Снег с дождем, туман и гололедица откроют неделю в Волгограде

Грязь, снег с дождем, туман и гололедица на дорогах ждут волгоградцев в начале февраля. По области пройдут снег, мокрый снег и метели. Температура будет меняться от плюса в минус. Какой будет погода в Волгограде в начале рабочей недели с 5 февраля 2024, рассказали синоптики Волгоградского гидрометцентра.
— Утром и днем небольшой снег с дождем. Временами туман. Ночью и утром на дорогах гололедица, — рассказали о погоде в Волгограде метеорологи.
В ночь на 5 февраля 2024 температура в Волгограде будет от −1 до +1 градуса. Днем — от нуля до +2. 6 февраля дождь сменит мокрый снег с порывами ветра до 23 метров в секунду. Температура упадет на 2 градуса. В среду ночью минус 3−5 градусов, днем чуть выше нуля и снова мокрый снег, временами метель.
По Волгоградской области ночью разброс температур будет больше: ночью от −7 до +2 градусов, днем — до 5 градусов выше нуля.