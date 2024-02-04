Снег с дождем, туман и гололедица откроют неделю в Волгограде

В ночь на 5 февраля 2024 температура в Волгограде будет от −1 до +1 градуса. Днем — от нуля до +2. 6 февраля дождь сменит мокрый снег с порывами ветра до 23 метров в секунду. Температура упадет на 2 градуса. В среду ночью минус 3−5 градусов, днем чуть выше нуля и снова мокрый снег, временами метель.