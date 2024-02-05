Интеграцию омского метро откладывают на 3 года из-за другого объекта

«По мероприятию “Разработка проектно-технических решений по интеграции недостроенных объектов Омского метрополитена в транспортную инфраструктуру города Омска” госпрограммы № 585-п изменение срока реализации с 2024 года на 2027 год и перераспределение финансирования в размере 72,8 млн рублей (с последующим восстановлением объемов финансирования в 2024 году) на мероприятие “Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)” госпрограммы № 584-п в связи с необходимостью проведения дополнительных проектно-изыскательских работ для обеспечения надежности и безопасности основных напорных гидротехнических сооружений», — указано в пояснительной записке к проекту постановления.