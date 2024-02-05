Интеграцию омского метро откладывают на 3 года из-за другого объекта

Как обратил внимание «СуперОмск», один из предложенных пунктов касается разработки проекта решений по интеграции недостроенных объектов метрополитена в транспортную сеть Омска — задумку хотят отложить на три года. При этом предусмотренные на проект 72,8 миллиона рублей предлагается перенаправить на Красногорский гидроузел.
«По мероприятию “Разработка проектно-технических решений по интеграции недостроенных объектов Омского метрополитена в транспортную инфраструктуру города Омска” госпрограммы № 585-п изменение срока реализации с 2024 года на 2027 год и перераспределение финансирования в размере 72,8 млн рублей (с последующим восстановлением объемов финансирования в 2024 году) на мероприятие “Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)” госпрограммы № 584-п в связи с необходимостью проведения дополнительных проектно-изыскательских работ для обеспечения надежности и безопасности основных напорных гидротехнических сооружений», — указано в пояснительной записке к проекту постановления.
Отметим, аукцион на разработку проектно-технических решений по интеграции недостроенных объектов метрополитена в транспортную инфраструктуру Омска c максимальной ценой контракта порядка 121 млн рублей объявляли дважды. Подрядчику предлагалось до конца 2024 года разработать три различных варианта включения объектов в городскую транспортную сеть, в том числе рассмотреть достройку метро, запуск легкорельсового транспорта и строительство трамвайных рельсов. Однако впоследствии определение поставщика было отменено.