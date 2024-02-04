Тепло и дождливо — прогноз погоды для Крыма на неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму начнется дождями, в ее середине погода будет солнечной и сухой, но в пятницу жителям полуострова следует снова ожидать осадков. При этом температура воздуха окажется выше нормативных значений для февраля. Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.