Тепло и дождливо — прогноз погоды для Крыма на неделю

«В понедельник регион окажется в теплом секторе циклона: осадки продолжаться, ночью +3…8, ночью +4…9, очень плотный штормовой ветер юго-западных румбов 5−10, в порывах — до 18 м/с», — прогнозирует Тишковец.
Во вторник короткие дожди — в основном ночью и утром. Температура в темное время суток +2…7, днем +5…10. В среду и четверг Крым окажется под влиянием антициклона — будет преобладать солнечная сухая погода, ночные температуры не ниже +4…9 градусов, дневные до +9…14.
«С пятницы погода ненадолго испортится, снова вероятны осадки, но в субботу и воскресенье в Крым заглянет гребень антициклона, и опять станет солнечно и сухо, столбики термометров поднимутся до +13 градусов», — продолжает эксперт.
В целом вторая половина зимы, по его словам, пройдет под знаком тепла. В Крыму температурный фон на 3−4 градуса превысит многолетние климатические показатели. Однако вероятны осадки и сложные метеоусловия.