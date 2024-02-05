Красноярские ученые разработали новый метод исследования леса

Наряду с традиционными методами изучения новый способ может увеличить объем получаемой информации и повысить эффективность профилактики массового размножения непарного шелкопряда. Также ученые из Красноярска напомнили, что березы также подвержены воздействию засух, болезнями, вызванными бактериями и грибами.