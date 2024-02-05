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Красноярские ученые разработали новый метод исследования леса

Ученые Сибирского федерального университета в Красноярске предложили использовать метод дистанционного зондирования лесов, чтобы выявить поражения непарным шелкопрядом березовых насаждений.
Источник: Freepik

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Ольгу Тарасову.

Специалист объяснила, что для дистанционного исследования будет применяться диэлектрический фурье-спектрометр, который максимально оперативно и автоматически определяет состояние растений.

Наряду с традиционными методами изучения новый способ может увеличить объем получаемой информации и повысить эффективность профилактики массового размножения непарного шелкопряда. Также ученые из Красноярска напомнили, что березы также подвержены воздействию засух, болезнями, вызванными бактериями и грибами.

Ранее эксперт рассказала, где в Красноярске можно получить опасный укус.

наука