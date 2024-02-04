Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана на понедельник

«В Акмолинской области 5 февраля ночью на западе, севере, юге, днем на большей части ожидается метель. Днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный порывы 15−20, днем на западе, востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау 5 февраля днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, южный утром и днем порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В Мангистауской области ночью на северо-западе, днем на севере ожидается гололед. На юге, в центре области ожидается туман.
В области Улытау на севере ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем на севере области порывы 15−20 м/с. В Жезказгане ожидается низовая метель.
В Карагандинской области 5 февраля ночью на западе, севере, днем на севере ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный днем на севере области ожидаются порывы 15−20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается низовая метель.
В Западно-Казахстанской области западе, севере, востоке ожидаются гололед, туман. Ночью на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20 м/с. В Уральске 5 февраля ожидаются гололед, туман. Ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 18 м/с.
В Актюбинской области на западе, севере, востоке ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Актобе 5 февраля ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области на севере, востоке, юге ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. В Атырау 5 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15−18 м/с.
В Туркестанской области на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидается туман. В Шымкенте 5 февраля ночью и утром ожидается туман. В Туркестане 5 февраля ночью и утром ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке ожидается метель. Днем ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15−20, днем порывы 23−28 м/с. В Петропавловске 5 февраля ожидаются метель, днем гололед. Ветер юго-западный, южный 15−20, днем порывы 23 м/с.
В Кызылординской области на севере ожидается гололед. В центре, на севере, юге области туман. В Кызылорде 5 февраля временами ожидается туман.
В Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, южный порывы 15−20 м/с. В Костанае 5 февраля ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный южный порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области днем на западе ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15−20 м/с.