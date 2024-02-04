Движение ограничили из-за непогоды в шести областях РК

По состоянию на 21:00 4 февраля действует ограничение движения автотранспорта на 8 участках автодорог республиканского значения в 6 областях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».