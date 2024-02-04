Движение ограничили из-за непогоды в шести областях РК

Актюбинская область — 3 участка.
1. «Самара-Шымкент» км. 776−965, уч. заправка ЭКО Ойл-п. Карабутак. — 189 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
2. «Самара-Шымкент» км. 965−1153, уч. п. Карабутак-п. Иргиз. — 188 км.
3. «Самара-Шымкент» км. 1153−1240, уч. п. Иргиз-гр. Кызылординской обл. — 87 км.
(снег, метель, ограничение видимости).
Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.
Западно-Казахстанская область — 1 участок.
1. «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4−104, уч. г. Уральск-гр.РФ. — 100 км.
(снег, метель, ограничение видимости).
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
Карагандинская область — 1 участок.
1. «Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход» км. 0−16, уч. с. Пришахтинск-с. Новостройка. — 16 км.
(снег, метель, ограничение видимости).
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Костанайская область — 1 участок.
1. «Жезказган-Петропавловск» км. 252−335, уч. гр. Улытауской обл. -г. Аркалык — 83 км.
(в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Кызылординская область — 1 участок.
1. «Самара-Шымкент» км. 1240−1360, уч. гр. Актюбинской обл. -г. Аральск. 120 км.
(в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области).
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Область Улытау — 1 участок.
1. «Жезказган-Петропавловск» км. 137−252, уч. п. Улытау-гр. Костанайской обл. — 115 км.
(метель, ограничение видимости).
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.