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Движение ограничили из-за непогоды в шести областях РК

По состоянию на 21:00 4 февраля действует ограничение движения автотранспорта на 8 участках автодорог республиканского значения в 6 областях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».
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Источник: Департамент полиции Жамбылской области

Актюбинская область — 3 участка.

1. «Самара-Шымкент» км. 776−965, уч. заправка ЭКО Ойл-п. Карабутак. — 189 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

2. «Самара-Шымкент» км. 965−1153, уч. п. Карабутак-п. Иргиз. — 188 км.

3. «Самара-Шымкент» км. 1153−1240, уч. п. Иргиз-гр. Кызылординской обл. — 87 км.

(снег, метель, ограничение видимости).

Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Западно-Казахстанская область — 1 участок.

1. «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4−104, уч. г. Уральск-гр.РФ. — 100 км.

(снег, метель, ограничение видимости).

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

Карагандинская область — 1 участок.

1. «Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход» км. 0−16, уч. с. Пришахтинск-с. Новостройка. — 16 км.

(снег, метель, ограничение видимости).

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Костанайская область — 1 участок.

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 252−335, уч. гр. Улытауской обл. -г. Аркалык — 83 км.

(в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Кызылординская область — 1 участок.

1. «Самара-Шымкент» км. 1240−1360, уч. гр. Актюбинской обл. -г. Аральск. 120 км.

(в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области).

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Область Улытау — 1 участок.

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 137−252, уч. п. Улытау-гр. Костанайской обл. — 115 км.

(метель, ограничение видимости).

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.