Глава ГИБДД Башкирии предупредил жителей об ухудшении ситуации на дорогах

«По данным Башгидромета, в республике ожидается ухудшение погоды, мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат и гололедица. Водителям необходимо при движении на автомобиле в условиях плохой видимости воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. Уделите внимание техническому состоянию автомобиля. Пешеходам рекомендую аккуратнее переходить дорогу, не оставляйте без внимания детей», — обратился он к жителям республики.