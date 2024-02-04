Глава ГИБДД Башкирии предупредил жителей об ухудшении ситуации на дорогах

«По данным Башгидромета, в республике ожидается ухудшение погоды, мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат и гололедица. Водителям необходимо при движении на автомобиле в условиях плохой видимости воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. Уделите внимание техническому состоянию автомобиля. Пешеходам рекомендую аккуратнее переходить дорогу, не оставляйте без внимания детей», — обратился он к жителям республики.
Владимир Севастьянов также напомнил, что попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно позвонить в Госавтоинспекцию республики по номерам:
Ранее «Башинформ» писал, что в понедельник, 5 февраля, в Башкирии ожидается облачная погода со снегом, переходящим в мокрый снег.