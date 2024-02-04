Волгоградцы признались, почему часто опаздывают на работу

Обычно причиной задержки появления на рабочем месте становятся проблемы с общественным транспортом (38% случаев) или пробки на дорогах (31%). Еще 8% респондентов случалось опаздывать на работу из-за того, что они проспали, а у 7% возникали другие непредвиденные обстоятельства. 4% опрошенных обвинили себя в неорганизованности, 3% заявили о низкой мотивации к работе.