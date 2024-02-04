Волгоградцы признались, почему часто опаздывают на работу

По данным портала SuperJob, 65% респондентов никогда не опаздывали на работу. 18% участников исследования рассказали, что приходят на работу позже обычного примерно несколько раз в год, а несколько раз в месяц непунктуальными бывают 5% сотрудников. Очень частые опоздания допускают 6% россиян.
Те, кто склонен вечно опаздывать, обычно задерживаются на 10−15 минут — такой ответ дали 78% опрошенных. Еще 9% работников могут прийти на полчаса позже положенного времени, а 2% задерживаются на час и больше.
Обычно причиной задержки появления на рабочем месте становятся проблемы с общественным транспортом (38% случаев) или пробки на дорогах (31%). Еще 8% респондентов случалось опаздывать на работу из-за того, что они проспали, а у 7% возникали другие непредвиденные обстоятельства. 4% опрошенных обвинили себя в неорганизованности, 3% заявили о низкой мотивации к работе.