Певец SHAMAN зажег на концерте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отгремел большой сольный концерт певца SHAMAN. Исполнитель хитов «Я русский» и «Встанем» собрал в MTC Live Холле 3650 зрителей. Ярослав Дронов вышел к зрителям в серебристой куртке с нашивкой в виде флага России.
— Всем желающим перед началом концерта выдали флажки и сердечки, чтобы они могли поддерживать певца. Среди были зрителей дети, подростки, взрослые и даже пенсионеры. Несмотря на то, что в зале нет танцпола, люди веселятся и танцуют в проходах между рядами, — поделилась с «КП-Екатеринбург» одна из зрительниц.
По ее словам, на площадке дежурили несколько охранников. Они контролировали, как обстановку в зале, так и то, чтобы никто из зрителей не залез на сцену.
Концерт также поселила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она приехала в Екатеринбург, чтобы провести встречу со студентами и школьниками, а также закрасить граффити с пропагандой наркотических средств.
Екатерина насладилась выступлением SHAMAN, записала несколько роликов, на которых она подпевает артисту в свой telegram-канал, а затем пообщалась с Ярославом за кулисами.