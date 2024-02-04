Певец SHAMAN зажег на концерте в Екатеринбурге

— Всем желающим перед началом концерта выдали флажки и сердечки, чтобы они могли поддерживать певца. Среди были зрителей дети, подростки, взрослые и даже пенсионеры. Несмотря на то, что в зале нет танцпола, люди веселятся и танцуют в проходах между рядами, — поделилась с «КП-Екатеринбург» одна из зрительниц.