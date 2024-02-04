Новая рабочая неделя в Петербурге начнётся со снега и −5 градусов

В понедельник, 5 февраля, петербуржцев ожидает небольшой «минус». В Северной столице будет облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в начале новой рабочей недели пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.
Столбики термометров в ночь на понедельник покажут от −3 до −5 градусов по Цельсию. Днём ожидается от −1 до −3 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.
Ранее Piter.TV сообщал, что сурок Фил из Ленобласти предсказал петербуржцам долгую зиму.