Ухудшение телесигнала в Волгоградской области прогнозируют до 13 марта

Солнечная интерференция — это временное явление, которое продолжается в течение нескольких недель. Зашумление радиосигнала происходит тогда, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна ретранслятора выстраиваются на одной линии. Качество связи и вещания будет восстановлено только после того, как солнечное излучение перестанет «глушить» теле- и радиосигналы земных вещателей.