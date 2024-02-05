Ухудшение телесигнала в Волгоградской области прогнозируют до 13 марта

Как сообщили в региональном комитете информационных технологий, явление солнечной интерференции начнется в Волгоградской области 21 февраля. В связи с этим на всех объектах Волгоградского областного радиотелевизионного передающего центра до 13 марта будут наблюдаться кратковременные сбои цифрового вещания.
По словам специалистов, проблемы с приемом цифровых каналов первого и второго мультиплексов — РТРС-1 и РТРС-2 — ожидаются с 11.18 утра до 12.02. Сигнал может пропадать на время от нескольких секунд до 5 минут.
Солнечная интерференция — это временное явление, которое продолжается в течение нескольких недель. Зашумление радиосигнала происходит тогда, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна ретранслятора выстраиваются на одной линии. Качество связи и вещания будет восстановлено только после того, как солнечное излучение перестанет «глушить» теле- и радиосигналы земных вещателей.
Стоит отметить, что в Волгоградской области постоянно расширяются возможности цифрового телевещания. Этому способствует, в том числе, реализация национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».