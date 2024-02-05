Очень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельник

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20 м/с, местами 25−30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в горах −3…+2, днем +7…+12 градусов с понижением к концу дня до +3, в горах 0…+5», — уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 15−20 м/с, вечером северо-западный 20−25 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.