Очень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельник

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20 м/с, местами 25−30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в горах −3…+2, днем +7…+12 градусов с понижением к концу дня до +3, в горах 0…+5», — уточнили синоптики.