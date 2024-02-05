Что можно и нельзя делать в Агафьев день 5 февраля, когда узнают про жаркий август

Православная церковь 5 февраля вспоминает святого Агафангела. В народе отмечают Агафьев день. Есть еще одно название — Агафий-Полухлебник. Оно возникло из-за того, что в указанный день всегда проверяли запасы зерна.
Что нельзя делать 5 февраля
Не рекомендуется проявлять жадность. Это может привести к финансовым трудностям. Не следует завидовать. Кроме того, в Агафьев день нельзя ругаться и провоцироваться ссоры. Считается, что продолжительное время не удастся наладить отношения. Запрещено оставлять дома найденные деньги.
Что можно делать 5 февраля
По традиции, всегда пекли пироги с курицей. Все дело в том, что они считались символом благополучия, а также здоровья и достатка. По кусочку пирога должны были съесть все члены семьи, а крошки от него отдавали птицам.
Согласно приметам, солнечная и морозная погода предвещала жаркий август. В том случае, если кот лежит на спине, то ждали потепления. На метель указывали гуси и утки, купающиеся в снегу.